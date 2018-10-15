Ван Дейк не сыграет с Бельгией

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропустит товарищеский матч между сборными Бельгии и Нидерландов.

27-летний футболист испытывает проблемы с мышцами бедра, в связи с чем, тренерский штаб "оранжевых" решил не рисковать его здоровьем.

Напомним, что матч Бельгия - Нидерланды состоится во вторник, 16 октября, в 21:45 мск.

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