Ван Дейк недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

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Ван Дейк недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк остался недоволен работой судейской бригады во главе с Джонатаном Моссом в матче 26-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Напомним, что арбитр назначил два пенальти в ворота "красных" в концовке вышеупомянутой игры.

"В первом эпизоде видно, что Кейн явно нырял, и никто об этом не говорит. Много говорят о том, был ли офсайд. Думаю, что вдобавок было и "положение вне игры". Это моё мнение, но арбитр посчитал, что офсайда и нырка не было, и назначил пенальти. В эпизоде со вторым 11-метровым, думаю, судья принял слишком строгое решение. Я старался убрать ногу, а Ламела наклонился к мячу и упал. Арбитр сказал продолжать игру, и я был крайне разочарован, когда оказалось, что у лайнсмена иное мнение. Не думаю, что это пенальти, равно как и в первом эпизоде" - приводит слова ван Дейка The Telegraph.

В итоге "Тоттенхэм" сумел благодаря второму пенальти вырвать ничью у "Ливерпуля" на "Энфилде".

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