Ван Дейк несколько недель играет с двумя сломанными ребрами

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, что защитник Виргил ван Дейк уже несколько недель играет с двумя сломанными ребрами.

По словам наставника, футболист играет с травмой с 22 сентября.

С тех пор голландец сыграл две игры за "Ливерпуль" и один матч за сборную. | soccernews.ru