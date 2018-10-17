Ван Дейк несколько недель играет с двумя сломанными ребрами

Теги вирджил ван дейкливерпульнидерланды

Ван Дейк несколько недель играет с двумя сломанными ребрамиГлавный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, что защитник Виргил ван Дейк уже несколько недель играет с двумя сломанными ребрами.

По словам наставника, футболист играет с травмой с 22 сентября.

С тех пор голландец сыграл две игры за "Ливерпуль" и один матч за сборную.  | soccernews.ru

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