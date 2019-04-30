Ван Дейк - о матче с "Барселоной": "Сделаем все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк рассказал, что думает о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом пишет The Guardian.

"Я считаю, что Месси - лучший футболист в мире. Но вы видите, как мы обороняемся и атакуем вместе. Мы будем готовы.

Мы играем против лучшего игрока. Хотя у всех футболистов есть сильный стороны. "Ливерпуль" - отличная команда, и сдаваться мы не собираемся.

Мы не ждем сюрпризов, мы понимаем, что будет очень сложно. Сделаем все, чтобы выйти в финал", - сказал ван Дейк.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая, на "Камп Ноу", Начало - в 22:00 мск.

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