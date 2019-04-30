Ван Дейк - о матче с "Барселоной": "Сделаем все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк рассказал, что думает о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом пишет The Guardian.
"Я считаю, что Месси - лучший футболист в мире. Но вы видите, как мы обороняемся и атакуем вместе. Мы будем готовы.
Мы играем против лучшего игрока. Хотя у всех футболистов есть сильный стороны. "Ливерпуль" - отличная команда, и сдаваться мы не собираемся.
Мы не ждем сюрпризов, мы понимаем, что будет очень сложно. Сделаем все, чтобы выйти в финал", - сказал ван Дейк.
Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится завтра, 1 мая, на "Камп Ноу", Начало - в 22:00 мск.
Не пропустите: "Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года"
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
-
Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
Лента новостей
-
Ван Дейк - о матче с "Барселоной": "Сделаем все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов"
-
Игуаин этим летом может перейти в "Атлетико"
-
СМИ: Неймар рассказал Марсело о желании играть в "Реале"
-
Данило готов на понижение зарплаты ради перехода в "Интер"
-
Виллаш-Боаш встал на защиту российских команд
-
"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов
-
"Монпелье" продлил контракт с главным тренером
-
Антон Миранчук: "Хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили"
-
Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года"
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
-
Тренер "Аякса": "Прежде всего нужно уважать соперника, это наш принцип"
-
Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"
-
"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)
-
"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро
-
"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)
-
"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)
-
Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4