Ван Дейк оценил уровень Фирмино

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Ван Дейк оценил уровень Фирмино
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк восторженно отозвался об игре своего одноклубника нападающего Роберто Фирмино

"Когда у вас в команде есть такие нападающие, как в "Ливерпуле", то это что-то потрясающее. Я горжусь тем, как мы играем в обороне. Мы также вносим свою лепту в результат. Впрочем посмотрите на Фирмино. Он является настоящим кошмаром для игроков обороны. Это совершенно точно, так как сам играл против него в начале сезона", - цитирует ван Дейка Mirror.

В этом сезоне 26-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.

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