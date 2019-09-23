Ван Дейк опередил Роналду в голосовании на лучшего игрока года

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Ван Дейк опередил Роналду в голосовании на лучшего игрока года

ФИФА огласила полные результаты голосования звание лучшего игрока года.

Первым стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, получивший 46 голосов. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38). На третьей позиции - португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Полностью итоги голосования выглядят так:

1. Лионель Месси ("Барселона") — 46

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") — 38

3. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 36

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 26

5. Садио Мане ("Ливерпуль") — 23

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 17

7-8. Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона") — 16

7-8. Эден Азар ("Челси"/"Реал") — 16

9. Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус") — 9

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") — 5.

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