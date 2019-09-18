Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал недостоверной информацию о договорённости между ним и клубом о продлении действующего контракта.
"Сейчас нет никаких переговоров. Я видел новости, что я согласовываю новый контракт и всё такое. Но такие вещи зависят не от меня. Единственное, чего я сейчас хочу - это сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдёт в будущем", - цитирует голландского центрбека Sky Sports.
Стоит отметить, что контракт ван Дейка с "Ливерпулем" рассчитан ещё на четыре года. Однако на фоне интереса к футболисту со стороны "Реала" и "Барселоны" мерсисайдцы задумались об улучшении условий договора.
По информации The Mirror, зарплата игрока по новому соглашению должна вырасти в два раза - с 7,2 до 14,4 миллионов евро за сезон.
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