Ван Дейк: "Отдаю должное "Уотфорду", они хорошо играли"

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Ван Дейк: "Отдаю должное "Уотфорду", они хорошо играли"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал первое поражение в сезоне чемпионата Англии от "Уотфорда" (0:3).

"Стоит отдать должное "Уотфорду" - они отлично выступали, боролись, работали очень слаженно и забили три гола. Такова реальность. Мы не смогли ничем ответить. На нужно играть лучше.

Все разговоры о рекорде только для СМИ. Мы просто стараемся выиграть каждый матч. Нужно быть скромными и работать еще усерднее", - передает слова ван Дейка BBC.

"Ливерпуль" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. "Уотфорд" благодаря победе вышел из зоны вылета.

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