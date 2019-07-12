Ван Дейк отказался вести переговоры с "Барселоной"
"Барселона" хотела заполучить защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
Как сообщает Daily Mirror, руководство каталонского клуба было впечатлено игрой ван Дейка в прошлом сезоне. В "Барселоне" полагали, что игрок пойдет по стопам Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо и перейдет в их клуб.
Однако 28-летний голландец наотрез отказался вести переговоры с "сине-гранатовыми".
В минувшем сезоне ван Дейк провел 50 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.
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