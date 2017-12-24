Ван Дейк переходит в "Ливерпуль"

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Ван Дейк переходит в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" и "Саутгемптон" согласовали трансфер защитника Вирджила ван Дейка, сообщает The Independent.

По сведениям издания, клубы уладили все детали сделки, поэтому уже в январе голландский центрбек сможет присоединиться к "красным".

Впрочем, пока неизвестно, сколько "Ливерпуль" заплатит за 26-летнего ван Дейка. Ранее "Саутгемптон" требовал за своего игрока порядка 80 миллионов евро. 

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