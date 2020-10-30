Ван Дейк перенёс операцию на колене

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Ван Дейк перенёс операцию на колене

Центрального защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка прооперировали в одной из клиник Лондона.

Как сообщает официальный сайт "красных", хирургическое вмешательство в связи с травмой связок колена прошло успешно.

Когда звёздный голландец вернётся в строй, клуб по-прежнему не уточняет.

Напомним, что ван Дейка в ходе мерсисайдского дерби травмировал вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд. Вероятно, 29-летний футболист пропустит остаток сезона.

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