Ван Дейк перейдет в "Ливерпуль"

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Ван Дейк перейдет в "Ливерпуль"
Голландский защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк станет игроком "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб оформит трансфер футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Стоит отметить, что голландец не включен в список игроков "святых", которые отправились на предсезонный сбор во Францию.

Ранее сообщалось, что "Саутгемптон" оценивает 26-летнего ван Дейка в 79 миллионов евро.

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