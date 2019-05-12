Ван Дейк - первый защитник за семь лет, ставший лучшим игроком АПЛ

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Ван Дейк - первый защитник за семь лет, ставший лучшим игроком АПЛ
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сезона.

Стоит отметить, что ван Дейк стал первым защитником за семь лет, который стал обладателем данной награды.

Последний раз игрок обороны признавался лучшим футболистом сезона в 2012 году. Тогда приз получил защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани. До него награду дважды в течение трех лет получал экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич.

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Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

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