Ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями в преддверии церемонии вручения "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

Напомним, что торжественное мероприятие состоится сегодня в Париже в 22:30 по московскому времени.

"Я очень горд попаданием в тройку номинантов. Не так много игроков могут похвастаться таким достижением. Я заслужил это своей игрой за "Ливерпуль" и сборную Нидерландов в прошлом сезоне. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдёт", - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Согласно инсайдам, "Золотой мяч" достанется форварду "Барселоны" Лионелю Месси, а голландец финишировал в голосовании на втором месте.

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