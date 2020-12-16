Ван Дейк подпишет с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт

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Ван Дейк подпишет с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт

"Ливерпуль" договорился о продлении контракта с голландским защитником Вирджилом ван Дейком, сообщает The Express and Star.

По сведениям издания, английский клуб подпишет с футболистом пятилетнее соглашение с улучшенными финансовыми условиями. По некоторым данным, зарплата голландца составит около 12 миллионов евро в год.

В настоящее время ван Дейка восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Возвращение игрока в строй может состояться весной. 

В нынешнем сезоне 29-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Вирджил Ван Дейк показал в Твиттере процесс восстановления. | http://soccernews.ru
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