Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подшутил над португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не приехал церемонию вручения «Золотого мяча»-2019.
"Роналду не будет на церемонии, поэтому можно сказать, что на одного соперника меньше?" - спросил журналист.
"А он был соперником" (смеется)? – ответил ван Дейк.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
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|Уотфорд
|14
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