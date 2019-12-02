Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"

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Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подшутил над португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не приехал церемонию вручения «Золотого мяча»-2019.

"Роналду не будет на церемонии, поэтому можно сказать, что на одного соперника меньше?" - спросил журналист.

"А он был соперником" (смеется)? – ответил ван Дейк. 

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