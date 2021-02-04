Ван Дейк показал процесс восстановления после разрыва связок

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в своем Твиттере выложил видео с процессом восстановления. Футболист делает необходимые упражнения для восстановления после разрыва передней крестообразной связки колена.

Наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп заявил, что шансы на появления футболиста на поле в этом сезоне минимальны.