Ван Дейк показал процесс восстановления после разрыва связок

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Ван Дейк показал процесс восстановления после разрыва связокЗащитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в своем Твиттере выложил видео с процессом восстановления. Футболист делает необходимые упражнения для восстановления после разрыва передней крестообразной связки колена.

Наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп заявил, что шансы на появления футболиста на поле в этом сезоне минимальны.

Напомним, в конце октября ван Дейк перенес операцию после травмы, полученной в столкновении с вратарем "Эвертона" Джорданом Пикфордом. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.

Читать также: Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в нынешнем сезоне | http://soccernews.ru
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