Ван Дейк получил вызов в сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат пригласил в национальную команду защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает Sky Sports.

26-летний центрбек будет готовиться с "оранжевыми" к решающим матчам квалификации ЧМ-2018 против Беларуси и Швеции.

Напомним, что Голландия сыграет с Беларусью 7 октября, а 10 октября - с Швецией.

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