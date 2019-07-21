Ван Дейк порассуждал о своих шансах получить "Золотой мяч"

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Ван Дейк порассуждал о своих шансах получить "Золотой мяч"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о том, если ли у него шансы стать обладателем "Золотого мяча" в 2019 году.

"Большая честь, что люди относят меня к фаворитам. Но что я могу сделать? Я ни на что не влияю. Да, я провёл хороший сезон. Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу играть ещё лучше. Традиционно "Золотой мяч" вручают нападающим или "десяткам". Это понятно, ведь за ними приятнее наблюдать. Но, возможно, пора это изменить", - приводит слова голландского центрбека официальный сайт "красных".

Напомним, что в этом году ван Дейк стал победителем Лиги Чемпионов, а в АПЛ и Лиге Наций остановился в шаге от триумфа.

Что касается статистики, то в сезоне 2018/19 футболист провёл 50 матчей за "Ливерпуль", забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Аллисону нужно отдать,повторюсь,не видел такого прогресса среди вратарей,вырос в топ-голкипера,выиграл Лигу Чемпионов+Кубок Америки,был ключевым звеном и в клубе и в сборной,считаю,если ему не дадут или его не будет ы тройке,то награда убита слепотой!

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