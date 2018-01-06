Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"

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Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"

1/32 финала Кубка Англии подарила болельщикам мерсисайдское дерби "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Эвертон". Главные тренеры выставили вполне оптимальные  составы на матч, а в составе "красных" даже дебютировал Вирджил ван Дейк, который лишь несколько дней назад официально перешел в стан "Ливерпуля". Хозяева считались фаворитами встречи, а текущая форма команда и отсутствие побед "ирисок" на "Энфилде" почти уже 20 лет были лишь подтверждением этому

Спокойно начали матч команды, "Ливерпуль" привычно пытался завладеть территориальным преимуществом, чему гости активно сопротивлялись. И вскоре вырисовывалась довольно неожиданная картина: именно "Эвертон" контролировал мяч и пытался создавать остроту у чужих ворот, в то время как "красные" отошли к своим владениям. Однако опасных моментов ни одна из команд не создавала.

Мирный ход матча неожиданно нарушился назначением пенальти в ворота гостей: Холгейт не пустил в штрафную Лаллану, завалив того на газон. К мячу подошел Джеймс Милнер, и англичанин спокойно отправил мяч по центру ворот Пикфорда – 1:0. Не сумели  "ириски" до перерыва провести хотя бы перспективную атаку на ворота хозяев, игра, по большей части, проходила в центре поля.

С началом второго тайма обе команды значительно прибавили в скорости, только голевые моменты стали возникать лишь у ворот "Эвертона". Сначал свой шанс упустил Гомес, неудачно пробив головой на дальней штанге, затем уже Лаллана вырывался на свидание с Пикфордом, но не стал англичанин сближаться и, в итоге, пробил мимо ворот. Даже Ван Дейк мог забить в своей дебютной игре за Ливерпуль, но его удар головой, после подачи с углового, пришелся по позиции голкипера "ирисок".

Продолжал "Ливерпуль" нагнетать, казалось, второй гол близок, как тут же "Эвертон" провел неожиданную контратаку, в концовке которой Джагелка выкатил на линию штрафной под удар Сигурдссону, и тот не промахнулся – 1:1. "Красные" не побежали отыгрываться сломя голову, они постепенно стали прижимать гостей к чужим воротам, но вся острота у владений "ирисок" куда-то пропала.

За пять с небольшим минут до конца основного времени Вирджил Ван Дейк начал окупать свой трансфер: после подачи с угла поля голландец выше все выпрыгнул в чужой штрафной и отправил мяч в сетку – 2:1. "Ливерпуль" спокойно довел дело до победы, пробившись тем самым в 1/16 финал Кубка Англии.

"Ливерпуль" – "Эвертон" 2:1

Голы: Милнер, 35 – 1:0, Сигурдссон, 67 – 1:1, Ван Дейк, 84 – 2:1

"Ливерпуль": Кариус, Гомес (Александр-Арнольд, 77), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Джан, Милнер (Соланке, 77), Окслейд-Чемберлен, Лаллана (Вейналдум, 70), Мане, Фирмино.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Джагелка, Мартина, Шнайдерлин, Маккарти,  Сигурдссон, Болази, Руни (Лукман, 52), Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 82).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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комментарии
Зенден

Рад за Вирджила - отличный дебют, надеюсь в Ливерпуле у него все получится.

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