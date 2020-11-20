Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам после операции на колене

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Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам после операции на колене

У "Ливерпуля" появилась надежда, что защитник Вирджил ван Дейк ещё сможет помочь команде в текущем сезоне.

По информации Daily Mail, восстановление 29-летнего футболиста после операции перешло на новый этап - он приступил к лёгким тренировкам.

Напомним, что 17 октября голландец повредил связки колена во время дерби с "Эвертоном". Точные сроки его возвращения в строй неизвестны.

В текущем сезоне ван Дейк успел сыграть за "Ливерпуль" 8 матчей и забить 1 гол.

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