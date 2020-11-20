Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам после операции на колене
У "Ливерпуля" появилась надежда, что защитник Вирджил ван Дейк ещё сможет помочь команде в текущем сезоне.
По информации Daily Mail, восстановление 29-летнего футболиста после операции перешло на новый этап - он приступил к лёгким тренировкам.
Напомним, что 17 октября голландец повредил связки колена во время дерби с "Эвертоном". Точные сроки его возвращения в строй неизвестны.
В текущем сезоне ван Дейк успел сыграть за "Ливерпуль" 8 матчей и забить 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18