Ван Дейк приступил к работе с мячом (видео)

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена. Футболист опубликовал видео, как он вернулся к работе с мячом.

"Шаг за шагом", — написал ван Дейк в своем Instagram.

Step by step.. pic.twitter.com/kkFluSl3ZW — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 21, 2020

Напомним, что 29-летний ван Дейк получил разрыв крестообразных связок колена в середине октября. Возвращение игрока в строй может состоиться в апреле-мае. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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