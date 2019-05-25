Ван Дейк признался, что не переживает накануне финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"

Теги вирджил ван дейкливерпультоттенхэм

Ван Дейк признался, что не переживает накануне финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что чувствует перед финальным матчем Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

"Я вообще не переживаю. С опытом я научился справляться с нервозностью.

Когда я впервые сыграл за "Ливерпуль" зимой 2018 года против "Эвертона" я был очень возбужден, больше чем нервозен.

Даже после финала Лиги чемпионов "Реалом" я не нервничал. Я научился приводить себя в чувства", - сказал Ван Дейк.

Напомним, финальный мат Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде.

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