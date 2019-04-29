Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

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Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего игрока года в Англии.

Победителем голосования стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который опередил Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").

В текущем розыгрыше АПЛ голландец сыграл 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Во всех турнирах этого сезона ван Дейк провёл в составе "Ливерпуля" 45 игр, в которых отличился 5 голами и 4 ассистами.

Не пропустите: "Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
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16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
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