Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего игрока года в Англии.

Победителем голосования стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который опередил Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").

В текущем розыгрыше АПЛ голландец сыграл 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Во всех турнирах этого сезона ван Дейк провёл в составе "Ливерпуля" 45 игр, в которых отличился 5 голами и 4 ассистами.

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