Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) назвала имя лучшего игрока года в Англии.

Победителем голосования стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который опередил Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").

