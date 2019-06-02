Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

Лучшим игроком финального матча Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2) признан голландский защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ван Дейк занял первое место по результатам голосования совета технических наблюдателей УЕФА, в которые вошли известные тренеры: Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

В завершившемся сезоне 27-летний ван Дейк провел 50 матчей во всех турнирах за "Ливерпуль", в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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