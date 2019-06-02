Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

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Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

Лучшим игроком финального матча Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2) признан голландский защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ван Дейк занял первое место по результатам голосования совета технических наблюдателей УЕФА, в которые вошли известные тренеры: Дэвид Мойес, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

В завершившемся сезоне 27-летний ван Дейк провел 50 матчей во всех турнирах за "Ливерпуль", в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Где то, сейчас ревет Месси, осознавая, что он пролетел мимо зм.

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Карыч
Карыч

Навзрыд. А вместе с ним петушалды, аналды, пеналды и прочая нечисть.

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Mutaloff
Mutaloff

В тройку войдет,вместе с Салахом и Ван Дейком,его оправдать сможет только статистика,но Ван Дейк,как защитник тоже уникален,его ни разу не смогли обыграть в этом сезоне,Салах забивал в нужных матчах,тут розыграть награду должны они,мой расклад:1.Салах.2.Месси.3.Ван Дейк.4.Роналду.5.Мане.6.Тадич.

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Mutaloff
Mutaloff

Ван Дейк имеет меньше шансов,но я бы отдал ему ЗМ,но защитникам редко дают ЗМ,их работа не ценится,Салах в этом году лучший бомбардир АПЛ,как и Мане,выиграл ЛЧ,забил победный гол в финале,пусть и с пенальти.

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