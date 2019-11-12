Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ

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Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк порассуждал о том, что его команда уверенно лидирует в английской Премьер-лиге.

"В прошлом сезоне мы получили огромный опыт. Было что-то хорошее, но было и то, что однозначно стоило улучшить. Удача нужна на протяжении всего сезона, поэтому сейчас мы очень довольны ситуацией. Мы сыграли вничью в одном матче и победили во всех остальных. Надеемся, что сможем продолжить в том же духе.

Очевидно, что мы в очень хорошем положении. Это то, что мы не можем отрицать. Знаем, что сезон слишком длинный, поэтому что-то праздновать сейчас нет смысла. Мы этого не будем делать", - приводит слова ван Дейка Goal.com.

"Ливерпуль" в 12 турах набрал 34 очка и опережает ближайших преследователей в лице "Челси" и "Лестера" на 8 баллов.

28-летний ван Дейк в текущем сезоне провёл за "красных" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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