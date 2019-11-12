Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк порассуждал о том, что его команда уверенно лидирует в английской Премьер-лиге.
"В прошлом сезоне мы получили огромный опыт. Было что-то хорошее, но было и то, что однозначно стоило улучшить. Удача нужна на протяжении всего сезона, поэтому сейчас мы очень довольны ситуацией. Мы сыграли вничью в одном матче и победили во всех остальных. Надеемся, что сможем продолжить в том же духе.
Очевидно, что мы в очень хорошем положении. Это то, что мы не можем отрицать. Знаем, что сезон слишком длинный, поэтому что-то праздновать сейчас нет смысла. Мы этого не будем делать", - приводит слова ван Дейка Goal.com.
"Ливерпуль" в 12 турах набрал 34 очка и опережает ближайших преследователей в лице "Челси" и "Лестера" на 8 баллов.
28-летний ван Дейк в текущем сезоне провёл за "красных" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7