Ван Дейк прокомментировал несостоявшийся трансфер в "Ливерпуль"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк высказался о несостоявшемся трансфере в "Ливерпуль" прошедшим летом.

"Конечно, я хотел перейти и сделать шаг вперед. Но "Саутгемптон" не позволил мне этого сделать. Я не жалею об этом. Я профессионал и вернулся к работе. Посмотрим, что можно будет сделать зимой" - приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, что также в услугах игрока был заинтересован "Челси".

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