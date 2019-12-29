Ван Дейк прокомментировал победный матч "Ливерпуля" с "Вулверхэмптоном"

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Ван Дейк прокомментировал победный матч "Ливерпуля" с "Вулверхэмптоном"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победный матч команды с "Вулверхэмптоном" (1:0) в рамках 20-го тура АПЛ. Об этом сообщает BBC.

"Волки" - хорошая команда, показывающая отличный футбол. Это был сложный матч, стоит отдать им должное.

Мы чувствуем, что можем стать еще сильнее, но я не жалуюсь на нынешнее положение.

2019 год был многообещающим, и, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и насладиться происходящим", - сказал ван Дейк.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 13 баллов.

А еще:"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
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