Ван Дейк прокомментировал свой дебют за "Ливерпуль"

Новоиспеченный защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал свой дебют за "красных" в матче кубка Англии против "Эвертона".

"Какая ночь! Эта победа была полностью заслуженной, мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Этот гол - очень особенный для меня и моей семьи. Игра на "Энфилде" за "Ливерпуль" - мечта каждого игрока, а забить при этом еще и гол - это что-то особенное", - приводит слова 26-летнего бека Express.

Напомним, именно гол Ван Дейка оказался победным в игре против "Эвертона". | soccernews.ru