Ван Дейк прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси



Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", прокомментировал вручение награды нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси является великолепным, фантастическим, выдающимся игроком. Он выиграл "Золотой мяч" в шестой раз. Я был близок к награде, но Месси играл немного лучше меня. Но я горжусь своими достижениями в прошлом сезоне.

Никогда не думал, что войду в число претендентов на "Золотой мяч". Моя карьера складывалась совсем по-другому. Но я никогда не отказывался от мечты", - приводит слова ван Дейка Sporx.

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