Ван Дейк пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Барселоной"

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Ван Дейк пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Барселоной"

Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не присутствовал на тренировке команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".

На данный момент не известно, почему 27-летний нападающий пропустил занятие. Однако несмотря на пропуск, игрок все еще может принять участие во встрече. 

Ранее сообщалось, что форвард мерсисайдцев Мохамед Салах пропустит матч из-за травмы.

Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, в Ливерпуле. Начало - в 22:00 (мск). 

Первая встреча команд завершилась в пользу каталонской команды (3:0).

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