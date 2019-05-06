Ван Дейк пропустил тренировку "Ливерпуля" перед матчем с "Барселоной"
Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не присутствовал на тренировке команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".
На данный момент не известно, почему 27-летний нападающий пропустил занятие. Однако несмотря на пропуск, игрок все еще может принять участие во встрече.
Ранее сообщалось, что форвард мерсисайдцев Мохамед Салах пропустит матч из-за травмы.
Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, в Ливерпуле. Начало - в 22:00 (мск).
Первая встреча команд завершилась в пользу каталонской команды (3:0).
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