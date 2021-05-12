Ван Дейк пропустит чемпионат Европы

Фото: инстаграм Вирджила ван Дейка/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, что пропустит чемпионат Европы из-за травмы.

"Я прошел длинный путь восстановления после травмы. Все шло хорошо, рецидивов не было. Я должен был определиться, нужно ли мне ехать на Евро. Я решил, что мне лучше пропустить турнир и заняться последним этапом реабилитации. Конечно, я расстроен, но вынужден это принять", - приводит слова ван Дейка официальный сайт "Ливерпуля".

Ван Дейк получил тяжелую травму колена в октябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей и забил 1 гол. В сборную Нидерландов он вызывается с 2015 года. Всего за национальную команду ван Дейк сыграл 38 матчей и забил 4 мяча.

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