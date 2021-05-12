Ван Дейк пропустит чемпионат Европы
Фото: инстаграм Вирджила ван Дейка/Автор неизвестен
Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, что пропустит чемпионат Европы из-за травмы.
"Я прошел длинный путь восстановления после травмы. Все шло хорошо, рецидивов не было. Я должен был определиться, нужно ли мне ехать на Евро. Я решил, что мне лучше пропустить турнир и заняться последним этапом реабилитации. Конечно, я расстроен, но вынужден это принять", - приводит слова ван Дейка официальный сайт "Ливерпуля".
Ван Дейк получил тяжелую травму колена в октябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей и забил 1 гол. В сборную Нидерландов он вызывается с 2015 года. Всего за национальную команду ван Дейк сыграл 38 матчей и забил 4 мяча.
Не пропустите: "Ливерпуль" показал, как ван Дейк восстанавливается после травмы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18