Ван Дейк рассказал, чем займется после завершения карьеры

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Ван Дейк рассказал, чем займется после завершения карьеры

Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поразмышлял над тем, чем бы хотел заниматься, когда завершит карьеру.

"Мир может быть очень суров. У каждого человека свое мнение, которое может на тебя повлиять.

Я уверен, что моя жизнь после завершения карьеры будет связана с футболом. Я не буду говорить по телевизору умные вещи, не хочу этого.

Я бы хотел заниматься поиском талантливых футболистом, думаю, этим бы я и буду заниматься", – сказал ван Дейк. 

В минувшем сезоне 27-летний ван Дейк в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

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