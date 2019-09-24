Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что несколько лет назад он едва не умер.
"Тогда я видел, как из моего тела торчали трубки. Я был совершенно разбит. Я готовился к худшему. Если бы я тогда умер, что часть моих денег получила бы мама. Я думал, что мне придется составить завещание, так как все могло закончиться плохо", - приводит слова ван Дейка FourFourTwо.
"Сначала мы думали, что у Вирджила грипп. Несколько дней подряд у него сильно болел живот. Но потом он пошел в больницу, где у него ничего не нашли. Его мама забила тревогу и привезла Вирджила в клинику. Быть может, именно это спасло ему жизнь", - сказал бывший тренер ван Дейка Дик Лаккиен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1