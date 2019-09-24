Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад

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Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что несколько лет назад он едва не умер.

"Тогда я видел, как из моего тела торчали трубки. Я был совершенно разбит. Я готовился к худшему. Если бы я тогда умер, что часть моих денег получила бы мама. Я думал, что мне придется составить завещание, так как все могло закончиться плохо", - приводит слова ван Дейка FourFourTwо.

"Сначала мы думали, что у Вирджила грипп. Несколько дней подряд у него сильно болел живот. Но потом он пошел в больницу, где у него ничего не нашли. Его мама забила тревогу и привезла Вирджила в клинику. Быть может, именно это спасло ему жизнь", - сказал бывший тренер ван Дейка Дик Лаккиен.

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