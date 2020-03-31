Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что сложнее всего ему было играть против аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Мне приходилось играть против нескольких очень сильных нападающих. Пожалуй, что сложнее всего мне было против Лионеля Месси. В Премьер-лиге таким соперником я бы назвал Серхио Агуэро", - написал ван Дейк в своем Twitter, отвечая на вопросы фанатов.
Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" и "Ливерпуль" играли в полуфинале Лиги Чемпионов. В первом матче каталонский клуб победил со счетом 3:0, а Месси забил два гола. В ответной игре "Ливерпуль" разгромил соперника со счетом 4:0, вышел в финал, а затем выиграл турнир.
Не пропустите: "Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб
-
"Ливерпуль" хочет вернуть Стерлинга
-
Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться
-
Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
-
Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент
Лента новостей
-
Нападающий "Реала" признан лучшим молодым игроком в Европе по версии Goal
-
В Роттердаме врачи поприветствовали коллег, спев гимн "Ливерпуля"
-
Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере
-
Сульшер рассказал, какие фильмы он смотрит во время карантина
-
2
Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем могут стать звездами
-
"Лацио" могут признать чемпионом Италии
-
"Зенит" составил сборную из латиноамериканских игроков, которые выступали за клуб
-
"Ливерпуль" хочет вернуть Стерлинга
-
Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты
-
Сигурдссон покинул расположение ЦСКА и вернулся в Исландию
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта
-
1
Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла
-
1
Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться
-
Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
-
Появилось изображения домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
Черчесов заявил, что Бакаеву не хватает стабильности
-
2
"Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой
-
Ротенберг заявил, что разговоров с Кокориным о контракте с "Сочи" не было
-
Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи
-
Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18