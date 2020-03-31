Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере

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Ван Дейк рассказал, кого он считает самым сложным соперником в карьере

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что сложнее всего ему было играть против аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мне приходилось играть против нескольких очень сильных нападающих. Пожалуй, что сложнее всего мне было против Лионеля Месси. В Премьер-лиге таким соперником я бы назвал Серхио Агуэро", - написал ван Дейк в своем Twitter, отвечая на вопросы фанатов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" и "Ливерпуль" играли в полуфинале Лиги Чемпионов. В первом матче каталонский клуб победил со счетом 3:0, а Месси забил два гола. В ответной игре "Ливерпуль" разгромил соперника со счетом 4:0, вышел в финал, а затем выиграл турнир.

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