Ван Дейк рассказал о взаимоотношениях с Клоппом
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, как он общается с главным тренером Юргеном Клоппом. Об этом сообщает Daily Mail.
"С Клоппом у меня в "Ливерпуле" отношения, как раньше с Роналдом Куманом в "Саутгемптоне" и до сих пор сохраняются в национальной сборной.
Клопп точно знает, как от меня можно добиться максимума. Нужно всегда относится ко мне критически. Он намеренно приуменьшает мою значимость, когда пресса ее превозносит. В тоже время он очень уважительно ко мне относится и возлагает на меня большую ответственность", - сказал игрок.
В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7