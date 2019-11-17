Ван Дейк рассказал о взаимоотношениях с Клоппом

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, как он общается с главным тренером Юргеном Клоппом. Об этом сообщает Daily Mail.

"С Клоппом у меня в "Ливерпуле" отношения, как раньше с Роналдом Куманом в "Саутгемптоне" и до сих пор сохраняются в национальной сборной.

Клопп точно знает, как от меня можно добиться максимума. Нужно всегда относится ко мне критически. Он намеренно приуменьшает мою значимость, когда пресса ее превозносит. В тоже время он очень уважительно ко мне относится и возлагает на меня большую ответственность", - сказал игрок.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом.

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