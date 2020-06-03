Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание.

В 2012 году футболист заболел и его мать настояла на том, чтобы поехать в больницу. Выяснилось, что у защитника разрыв аппендикса, который вызвал перитонит и инфекцию почек. Игрок едва не умер.

"Я помню, как лежал в больнице. Единственное, что я видел - свисающие из меня трубки, все тело ломило и я ничего не мог сделать. В голове возникали худшие сценарии.

В какой-то момент мне пришлось даже подписать несколько бумаг - завещание своего рода. Никто не хотел об этом говорить, но это нужно было сделать", - цитирует Daily Mail ван Дейка.

Напомним, в прошлом году 29-летний футболист занял первое место в голосовании на "Золотой мяч".

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