Ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание
Игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание.
В 2012 году футболист заболел и его мать настояла на том, чтобы поехать в больницу. Выяснилось, что у защитника разрыв аппендикса, который вызвал перитонит и инфекцию почек. Игрок едва не умер.
"Я помню, как лежал в больнице. Единственное, что я видел - свисающие из меня трубки, все тело ломило и я ничего не мог сделать. В голове возникали худшие сценарии.
В какой-то момент мне пришлось даже подписать несколько бумаг - завещание своего рода. Никто не хотел об этом говорить, но это нужно было сделать", - цитирует Daily Mail ван Дейка.
Напомним, в прошлом году 29-летний футболист занял первое место в голосовании на "Золотой мяч".
А еще: Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в "Зенит"| http://soccernews.ru
главное
-
В Германии создается новый супер-клуб! Сможет ли "Герта" в ближайшем будущем вмешаться в борьбу за чемпионство?
-
Главные новости дня: 2 июня
-
"Челси" определил две приоритетные цели на летнее трансферное окно
-
ЦСКА может купить нападающего сборной Канады
-
Новый тренер "Локомотива" Николич оценил уровень чемпионата России
Лента новостей
-
Шевченко высказался в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда
-
"Барселона" намерена вернуть воспитанника из "Манчестер Сити"
-
Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором
-
"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА
-
Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы
-
"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи
-
"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда
-
Экс-игрок "Арсенала" Пирес выразил желание начать карьеру главного тренера
-
Ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание
-
Радимов рассказал о своей работе в "Зените-2"
-
Семин: "Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру"
-
Маркизио восхитился физической формой Роналду
-
Заслуженный тренер России Тарханов заявил, что Радимов может тренировать в РПЛ
-
В Германии создается новый супер-клуб! Сможет ли "Герта" в ближайшем будущем вмешаться в борьбу за чемпионство?
-
Главные новости дня: 2 июня
-
Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"
-
"Наполи" нашел замену Кулибали в Серии А
-
ПСЖ готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Арсенала"
-
Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в "Зенит"
-
"Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18