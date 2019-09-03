Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк развил самую большую скорость в прошлом сезоне Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт УЕФА, в одном из эпизодов полуфинальной игры против "Барселоны" (0:3) голландец бежал со скоростью 34,5 км/ч.

Вторым по этому показателю стал вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане в игре против "Хоффенхайма" (34,4 км/ч), а третьим - Кайл Уокер в матче с "Тоттенхэмом" (34,2 км/ч).

Напомним, что ван Дейк стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов.

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