Ван Дейк рискует пропустить ближайший матч "Ливерпуля"

Участие ведущего защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в матче 24-го тура АПЛ против "Лестера" находится под вопросом, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 27-летний голландец может пропустить поединок с "лисами" из-за простуды. В связи с болезнью футболист не принимал участие в последних тренировках "красных".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Лестер" состоится в среду, 30 января, в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне ван Дейк сыграл за "скаузеров" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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