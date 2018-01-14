Ван Дейк рискует пропустит матч с "Манчестер Сити"

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Ван Дейк рискует пропустит матч с "Манчестер Сити"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, скорее всего, не сыграет в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием. 

Напомним, что 26-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" несколько недель назад из "Саутемптона" за 79 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 14 января и начнется в 19:00 мск.

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