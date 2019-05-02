Ван Дейк: "Счастлив, что не встречаюсь с Месси каждый сезон"

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Ван Дейк: "Счастлив, что не встречаюсь с Месси каждый сезон"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны" (0:3).

Голландец признался, что противостоять капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси крайне сложно.

"Нет рецепта против Месси. Ни у кого нет. Я просто счастлив, что не играю в Испании и не встречаюсь с ним каждый сезон", - цитирует ван Дейка RMC Sport.

Напомним, что 31-летний аргентинец забил два гола в ворота "Ливерпуля".

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