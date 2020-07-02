Ван Дейк сравнил себя с легендарным теннисистом

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, чем он похож на теннисиста Роджера Федерера.

"Я всегда был немного вальяжным как внешне, так и в игре. Думаю, хороший пример есть в теннисе. Посмотрите, как играет Федерер. Кажется, что он вообще не старается, и у соперников от этого опускаются руки. Они думают, что стараются так сильно, как только могут, а он словно надевает тапочки или что-то вроде того", - цитирует голландца Express.

Стоит отметить, что Федерер является 20-кратным победителем турниров "Большого шлема".

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года и уже выиграл с командой четыре трофея, в том числе АПЛ и Лигу Чемпионов.

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