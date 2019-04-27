Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Теги ливерпульвирджил ван дейксон хын минрахим стерлинг

Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Стало известно, кто по версии читателей спортивного отдела BBC является лучшим футболистом года в Англии.

Первым стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, за которого проголосовало 56 % голосов. На втором месте расположился полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, у него 26 %. Третьим стал нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин, за него проголосовало 6 %.

Ван Дейк, Стерлинг, Азар, Мане, Агуэро и Силва также претендуют на звание игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA)

В нынешнем сезоне ван Дейк участвовал в в 36 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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