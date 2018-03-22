Ван Дейк стал капитаном сборной Голландии

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Ван Дейк стал капитаном сборной Голландии

Новым капитаном сборной Голландии назначен защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, сообщает официальный сайт клуба.

В этой роли он сменил полузащитника Арьена Роббена, который завершил карьеру в сборной.

"Это отличная новость для меня и моей семьи. Я очень счастлив. Быть капитаном своей сборной это большая честь", - сказал ван Дейк.

26-летний ван Дейк впервые наденет капитанскую повязку в товарищеском матче с Англией, который состоится завтра, 23 марта.

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