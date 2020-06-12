Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"

Теги ливерпульвирджил ван дейк

Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в ближайшее время продлит соглашение с защитником Вирджилом ван Дейком.

Как сообщает The Sun, по новому контракту 28-летний голландец будет зарабатывать около 12,5 миллиона евро в год.

Таким образом, ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля".

Ван Дейк перебрался в "Ливерпуль" в январе 2018 года. С того времени он провел 113 игр, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

Читайте также: Ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 июня

Главные новости дня: 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов