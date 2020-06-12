"Ливерпуль" в ближайшее время продлит соглашение с защитником Вирджилом ван Дейком.

Как сообщает The Sun, по новому контракту 28-летний голландец будет зарабатывать около 12,5 миллиона евро в год.

Таким образом, ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля".

Ван Дейк перебрался в "Ливерпуль" в январе 2018 года. С того времени он провел 113 игр, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

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