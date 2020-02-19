Ван Дейк: "У "Ливерпуля" еще есть 90 минут, чтобы все исправить"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико". Эту встречу английский клуб проиграл со счетом 0:1.

Отметим, что "Ливерпуль" пропустил впервые за 5 матчей.

"Мы пропустили гол с углового, это был первый шанс у них, даже не шанс, а просто немного удачи. В перерыве мы говорили о том, что нужно дальше играть. Большую часть матча мы контролировали мяч, но так и не смогли создать моменты. Но у нас есть 90 минут, чтобы все исправить", - цитирует ван Дейка BT Sport.

Ответная встреча команд состоится 11 марта на "Энфилде". Начало - в 23:00 (мск).

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