Ван Дейк: "У нас есть преимущество в три гола перед важнейшей игрой"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пообщался с журналистами на тему ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".
В первой игре "красные" выиграли со счетом 3:0. Ответный матч пройдет сегодня, 10 апреля.
"Я никогда не нервничаю. Сейчас я просто испытываю восторженные чувства в ожидании матча. У нас есть преимущество в три гола перед важнейшей игрой, наши фанаты будут готовы поддерживать нас, и мы сыграем на превосходном стадионе. Это великолепный шанс. Я люблю большие вызовы, люблю ежедневно чувствовать, что нужно развиваться, двигаться вперёд", - сказал он. | http://soccernews.ru
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