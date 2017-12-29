Ван Дейк в 2013 году мог оказаться в Украине

Известный украинский агент Алексей Люндовский рассказал о несостоявшемся переходе новичка "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в харьковский "Металлист".

"Четыре с лишним года назад, а именно летом 2013 года, Вирджил ван Дейк мог оказаться в Украине. Могу рассказать, как это было. Мы в то время всерьёз "шерстили" европейский рынок и обратили внимание на 21-летнего защитника скромного голландского "Гронингена". Это был как раз Вирджил. Я внимательно смотрел несколько матчей с участием "Гронингена", где и обратил внимание на высокого мощного игрока. В ту пору ван Дейк был ещё не особо известен, даже за молодёжную сборную Голландии играл совсем немного. Однако были в нём отличные качества, и я принял решение отправиться в Голландию, чтобы попробовать привезти его в Украину. Но потом появились конкуренты. На него параллельно с нами вышли несколько клубов. Всё решалось очень быстро, и в самый важный момент сам игрок определил свою судьбу. "Селтик" вышел с предложением тех же 3 миллионов евро. И тут сам ван Дейк принял решение в пользу шотландского гранда. "Металлист" же в итоге приобрёл бразильца Моледо" - сказал агент.

Напомним, что на этой неделе "Ливерпуль" купил ван Дейка за 85 миллионов евро, что стало новым трансферным рекордом для игроков обороны.

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