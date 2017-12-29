Ван Дейк в 2013 году мог оказаться в Украине

Теги ливерпульвирджил ван дейкметаллист харьков

Ван Дейк в 2013 году мог оказаться в Украине

Известный украинский агент Алексей Люндовский рассказал о несостоявшемся переходе новичка "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в харьковский "Металлист".

"Четыре с лишним года назад, а именно летом 2013 года, Вирджил ван Дейк мог оказаться в Украине. Могу рассказать, как это было. Мы в то время всерьёз "шерстили" европейский рынок и обратили внимание на 21-летнего защитника скромного голландского "Гронингена". Это был как раз Вирджил. Я внимательно смотрел несколько матчей с участием "Гронингена", где и обратил внимание на высокого мощного игрока. В ту пору ван Дейк был ещё не особо известен, даже за молодёжную сборную Голландии играл совсем немного. Однако были в нём отличные качества, и я принял решение отправиться в Голландию, чтобы попробовать привезти его в Украину. Но потом появились конкуренты. На него параллельно с нами вышли несколько клубов. Всё решалось очень быстро, и в самый важный момент сам игрок определил свою судьбу. "Селтик" вышел с предложением тех же 3 миллионов евро. И тут сам ван Дейк принял решение в пользу шотландского гранда. "Металлист" же в итоге приобрёл бразильца Моледо" - сказал агент.

Напомним, что на этой неделе "Ливерпуль" купил ван Дейка за 85 миллионов евро, что стало новым трансферным рекордом для игроков обороны.

Не пропустите: Гвардиола: "В лице ван Дейка "Ливерпуль" купил отличного игрока". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов