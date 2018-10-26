Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в 2014 году мог оказаться в "Кристал Пэлас", об этом рассказал главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок, который в то время возглавлял "орлов".

"У нас тогда был шанс купить ван Дейка за шесть миллионов фунтов, но наш главный скаут посчитал его слишком медленным" - приводит слова Уорнока Liverpool Echo.

В итоге в 2015 году ван Дейк за 15,7 миллионов евро перешёл в "Саутгемптон", а спустя ещё два с половиной года - в "Ливерпуль" за рекордные 78,8 миллионов.

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