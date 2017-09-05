Ван Дейк вернулся к тренировкам с "Саутгемптоном"



Голландский защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк приступил к тренировкам с основным составом, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист все лето занимался самостоятельно, но теперь будет тренироваться в общей группе.

Напомним, что 26-летний ван Дейк активно пытался перейти в "Ливерпуль", но клубы не сумели договориться. В итоге голландец остался в "Саутгемптоне".

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